احدث الأخبار

محمد صلاح يغادر مباراة ليفربول وميلان بدوري الأبطال
أبرز المواد
 المملكة تطالب فرنسا بإخلاء سبيل مواطن بشكل فوري
أبرز المواد
 منصور آل سليم يهدي المملكة أول ذهبية في تاريخ رفع الأثقال في بطولة العالم
أبرز المواد
 منتخب لبنان ينهي مشواره في كأس العرب بالفوز على السودان
أبرز المواد
 اتحاد الغرف السعودية: المملكة والإمارات نموذج فريد في التعاون والشراكة التجارية
أبرز المواد
 التعادل يحسم قمة مصر والجزائر والفراعنة في الصدارة احتكامًا للعب النظيف
أبرز المواد
 “محمد” الاسم الأكثر شعبية بين المواليد الذكور في بريطانيا للعام الخامس على التوالي
أبرز المواد
 المملكة تستضيف نهائيات الجولة العالمية لكرة السلة 3×3 بجدة
أبرز المواد
 “الصحة العالمية” تعلن عن 6 التزامات جديدة لتحقيق أهداف التغذية لعام 2025
أبرز المواد
 مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يقدم تسهيلات خاصة لذوي الإعاقة
أبرز المواد
 رابطة دوري المحترفين السعودي تشارك في اجتماع وورش عمل منظمة الروابط العالمية
أبرز المواد
 وزارة الخارجية تدين التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من استشارية مستشفى بالبصرة
أبرز المواد
محمد صلاح يغادر مباراة ليفربول وميلان بدوري الأبطال

محمد صلاح يغادر مباراة ليفربول وميلان بدوري الأبطال

أبرز المواد
المملكة تطالب فرنسا بإخلاء سبيل مواطن بشكل فوري

المملكة تطالب فرنسا بإخلاء سبيل مواطن بشكل فوري

أبرز المواد
منصور آل سليم يهدي المملكة أول ذهبية في تاريخ رفع الأثقال في بطولة العالم

منصور آل سليم يهدي المملكة أول ذهبية في تاريخ رفع الأثقال في بطولة العالم

أبرز المواد
منتخب لبنان ينهي مشواره في كأس العرب بالفوز على السودان

منتخب لبنان ينهي مشواره في كأس العرب بالفوز على السودان

أبرز المواد

“الصحة العالمية” تعلن عن 6 التزامات جديدة لتحقيق أهداف التغذية لعام 2025

“الصحة العالمية” تعلن عن 6 التزامات جديدة لتحقيق أهداف التغذية لعام 2025
https://almnatiq.net/?p=1080554
المناطق ـ واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ستة التزامات جديدة لتسريع التقدم في تحقيق أهداف التغذية لعام 2025، بعد خروجها عن المسار خلال جائحة كوفيد19.

 

وتشمل الالتزامات – التي أعلنت خلال قمة التغذية المنعقدة في طوكيو حالياً -، دعم البلدان في معالجة سوء التغذية الحاد، وتوسيع المبادرات للوقاية من السمنة وزيادة الوزن وعلاجها، وتكثيف الأنشطة لخلق بيئات ونظم غذائية آمنة وصحية، وتسريع الإجراءات لمعالجة فقر الدم، والارتقاء بجودة الترويج للرضاعة الطبيعية، وتعزيز نظم بيانات التغذية واستخدامها.

 

وأوضح مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس إدهانوم أن سوء التغذية بجميع أشكاله هو أحد الأسباب الرئيسة للوفاة والمرض في العالم، مشيراً إلى التزام المنظمة بدعم جميع البلدان لتوسيع نطاق الوصول التدريجي إلى خدمات التغذية الأساسية، كجزء من التغطية الصحية الشاملة وتعزيز النظم الغذائية المستدامة في كل مكان.

روابط ذات صلة

الصحة العالمية تطالب بجعل التطعيم باللقاح إلزاميا كحل أخير لمواجهة كورونا

الصحة العالمية تطالب بجعل التطعيم باللقاح إلزاميا كحل أخير لمواجهة كورونا
“أوميكرون” ينتشر في ثلث الولايات الأمريكية

“أوميكرون” ينتشر في ثلث الولايات الأمريكية
الصحة العالمية: متحور أوميكرون انتشر في 38 دولة.. ولا داعي للذعر

الصحة العالمية: متحور أوميكرون انتشر في 38 دولة.. ولا داعي للذعر

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements