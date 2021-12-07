“الصحة العالمية” تعلن عن 6 التزامات جديدة لتحقيق أهداف التغذية لعام 2025

المناطق ـ واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ستة التزامات جديدة لتسريع التقدم في تحقيق أهداف التغذية لعام 2025، بعد خروجها عن المسار خلال جائحة كوفيد19.

وتشمل الالتزامات – التي أعلنت خلال قمة التغذية المنعقدة في طوكيو حالياً -، دعم البلدان في معالجة سوء التغذية الحاد، وتوسيع المبادرات للوقاية من السمنة وزيادة الوزن وعلاجها، وتكثيف الأنشطة لخلق بيئات ونظم غذائية آمنة وصحية، وتسريع الإجراءات لمعالجة فقر الدم، والارتقاء بجودة الترويج للرضاعة الطبيعية، وتعزيز نظم بيانات التغذية واستخدامها.

وأوضح مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس إدهانوم أن سوء التغذية بجميع أشكاله هو أحد الأسباب الرئيسة للوفاة والمرض في العالم، مشيراً إلى التزام المنظمة بدعم جميع البلدان لتوسيع نطاق الوصول التدريجي إلى خدمات التغذية الأساسية، كجزء من التغطية الصحية الشاملة وتعزيز النظم الغذائية المستدامة في كل مكان.