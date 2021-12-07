التعادل يحسم قمة مصر والجزائر والفراعنة في الصدارة احتكامًا للعب النظيف

لم تخيب موقعة مصر والجزائر في كأس العرب الآمال، وظهرت كواحدة من أقوى مباريات البطولة، في ختام دور المجموعات مساء الثلاثاء ،وتعادل المنتخب المصري ونظيره الجزائري بنتيجة 1-1، في قمة المجموعة الرابعة بكأس العرب، ليتأهل المنتخبان لربع النهائي.

وافتتحت الجزائر النتيجة بهدف لمحمد أمين توغاي في الدقيقة 20، قبل أن يعدل قائد “الفراعنة” عمرو سولية النتيجة في الشوط الثاني، في الدقيقة 59، من ركلة جزاء.

وبهذا التعادل، تساوى المنتخبان في كل شيء، بعدد الأهداف المسجلة والمستقبلة وعدد النقاط، مما أدى للجوء إلى قواعد اللعب النظيف، التي تعتمد على البطاقات الصفراء.

وقبل اللقاء، كان المنتخبان متساويان في نقاط اللعب النظيف، حيث حصل لاعبو المنتخب المصري على 3 بطاقات صفراء خلال البطولة، مما يعني خصم 3 نقاط في اللعب النظيف، أما المنتخب الجزائري ، فحصل على بطاقة حمراء واحدة غير مباشرة، مما يعني خصم 3 نقاط أيضا في سجل اللعب النظيف.

ولكن خلال اللقاء بين المنتخبين، حصل المنتخب المصري على 3 بطاقات صفراء فقط، بينما حصل لاعبو الجزائر على 4 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء جاءت في الثواني الاخيرة.

وبهذا التفوق بعدد البطاقات الأقل، تصدر المنتخب المصري المجموعة، بفضل قواعد “اللعب النظيف”.

وفي ربع النهائي، ستواجه مصر المنتخب الأردني، بينما سيواجه المنتخب الجزائري نظيره المغربي في قمة شمال أفريقيا.