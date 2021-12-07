المملكة تطالب فرنسا بإخلاء سبيل مواطن بشكل فوري

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طالبت سفارة المملكة لدى فرنسا، مساء اليوم الثلاثاء، السلطات الفرنسية بإخلاء سبيل مواطن بشكل فوري، مؤكدة عدم علاقته إطلاقًا بقضية جمال خاشقجي.

وقالت السفارة في بيان رسمي لها: «إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية فرنسا التوضيح بأن ماتم تداوله غير صحيح، وأن من تم إيقافه لا علاقة له في القضية المتناولة. عليه فإن سفارة المملكة تطالب بإخلاء سبيله فورا. كما تود السفارة التأكيد بأن القضاء السعودي قد اتخذ أحكامه حيال كل من ثبت مشاركته في قضية المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله-، وهم حاليا يقضون عقوباتهم المقررة».