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الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن جائحة كوفيد 19 أدت إلى تضخيم الفجوة الرقمية والجانب المظلم للتكنولوجيا

الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن جائحة كوفيد 19 أدت إلى تضخيم الفجوة الرقمية والجانب المظلم للتكنولوجيا
https://almnatiq.net/?p=1080593
المناطق_واس

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن جائحة كوفيد 19 العالمية سلطت الضوء على قوة الإنترنت في تغيير الحياة، حيث تمكّن التكنولوجيا الرقمية الملايين من العمل والدراسة والتواصل الاجتماعي بأمان عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن الجائحة أدت أيضاً إلى تضخيم الفجوة الرقمية والجانب المظلم للتكنولوجيا، كما يتضح من الانتشار السريع للمعلومات المضللة.

وأبان غوتيريش، في كلمة افتراضية خلال منتدى حوكمة الإنترنت الذي يعقد في مدينة كاتوفيتسا البولندية، أنه لا يمكن مواجهة هذه التحديات إلا بشكل موحد، من خلال تعزيز التعاون، ووضع قواعد واضحة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واستعادة السيطرة على البيانات، ومكافحة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية، وربط الجميع بالإنترنت بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن منتدى حوكمة الإنترنت يلعب دوراً حاسماً في تحديد شكل الحوار على مساحة رقمية مفتوحة وحرة وآمنة يمكن للجميع الوصول إليها.

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