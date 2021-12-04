إدارة تعليم الجوف تكرم الطالبات المشاركات بمسابقتي القرآن الكريم والسنة النبوية

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كرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة الإشراف التربوي “بنات”، الطالبات المشاركات والفائزات على مستوى المنطقة في مسابقة حفظ القرآن الكريم وتلاوته “أقرأ وأرتقِ” ومسابقة السنة النبوية “وما ينطق عن الهوى”.

وعبرت المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة الشايع عن فخر الإدارة بمشاركات الطالبات في شتى البرامج والأنشطة الهادفة التي تأتي لإذكاء روح التنافس البناء، مشيرة إلى أن الطالبات قادرات على المشاركة، وتحصيل نتائج متقدمة في شتى المسابقات والبرامج التعليمية والثقافية.

من جانبها، بينت رئيسة قسم الدراسات الإسلامية في إدارة الإشراف التربوي مريم الجابر، أن المسابقة أطلقتها الوزارة “عن بعد” لجميع الطلاب والطالبات وفق فروع معينة تم نشرها مسبقاً، وتهدف إلى استثمار أوقات الطلاب والطالبات وتعزيز روح الاعتدال، وبث مفاهيم الوسطية في الفكر والسلوك، وتعزيز قدرات طلابنا وطالباتنا في الحفظ والاستذكار والفهم.