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جمعية “كبدك” تشارك في المهرجان الترفيهي ببريدة

جمعية “كبدك” تشارك في المهرجان الترفيهي ببريدة
https://almnatiq.net/?p=1080605
المناطق_واس

أقامت الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد “كبدك” بالتعاون مع النادي الطلابي بكلية الطب البشري بجامعة القصيم، معرضاً توعوياً تحت شعار “طمنا عن صحتك”، ضمن فعاليات المهرجان الترفيهي المقام حالياً بمدينة بريدة، بهدف التوعية والتثقيف بأمراض الكبد والأمراض المزمنة والوقاية منها والحد من انتشارها.

ومن خلال المعرض عرفت الجمعية بالبرامج والخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين، والقيام بالفحص المسبق للزوار وذلك للتأكد من حالتهم الصحية، حيث بلغ عدد إجمالي زوار المعرض أكثر من 6,500 زائر، وقد أجري فحص التهاب الكبد الوبائي سي لعدد 1,000 زائر من الجنسين.

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