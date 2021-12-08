“بادل رش” تشهد إقبالاً واسعاً لإمضاء وقت ترفيهي مميز في “بوليفارد رياض سيتي”

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شهدت “بادل رش” خلال أيامها الأولى من افتتاحها إقبالًا واسعًا من مختلف الشرائح المجتمعية التي توافدت على اللعبة، لإمضاء وقت ترفيهي مميز في اللعبة التي تحظى بجمهور واسع من زوار المنطقة.

وخصصت للعبة 8 ملاعب خارجية، إضافةً إلى 3 داخلية، ويتسع كل واحد منها لأربعة لاعبين، ويديرها 12 مدربًا، حيث يتيح للعميل حجز حصص مخصصة للتدريب وتعلم قوانين اللعبة ومهاراتها.

وتعد “بادل رش” امتدادًا لمجموعة البرامج المتنوعة في “بوليفارد رياض سيتي” وأنشطتها الترفيهية الشاملة للرياضة والفنون، وخيارات تتيح للزوار الاستمتاع بأجواء مميزة وفريدة عبر المناطق التي تبرز تنوعًا استثنائيًّا لزوار موسم الرياض 2021.