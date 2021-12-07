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الاتحاد الأوروبي يهدد بمزيد من العقوبات ضد روسيا إذا “تمادى عدوانها ضد أوكرانيا”

الاتحاد الأوروبي يهدد بمزيد من العقوبات ضد روسيا إذا “تمادى عدوانها ضد أوكرانيا”

أبرز المواد

الاتحاد الأوروبي يهدد بمزيد من العقوبات ضد روسيا إذا “تمادى عدوانها ضد أوكرانيا”

الاتحاد الأوروبي يهدد بمزيد من العقوبات ضد روسيا إذا “تمادى عدوانها ضد أوكرانيا”
https://almnatiq.net/?p=1080611
المناطق_وكالات

حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين روسيا من إمكانية فرض عقوبات جديدة عليها في حال هدّدت أوكرانيا عسكرياً.

وقالت في خطاب لسفراء التكتل “سيرد الاتحاد الأوروبي بالشكل المناسب على أيّ أعمال عدوانية إضافية بما في ذلك أيّ خرق للقانون الدولي، وغير ذلك من الأعمال الخبيثة ضدّنا أو ضدّ جيراننا، بما في ذلك أوكرانيا”.

وأفادت أن “هذا الردّ سيكون على شكل تكثيف قويّ وتوسيع لنظام العقوبات القائم. وإضافة لذلك، نحن على استعداد لاتّخاذ إجراءات إضافية مقيّدة”.

ولم تحدّد طبيعة الإجراءات الإضافية المحتملة لكن بعض المعارضين لسياسات روسيا دعوا إلى طرد موسكو من شبكة “سويفت” للتعاملات المالية ومقرّها بلجيكا.

وشدّدت فون دير لايين على “دعم الاتحاد الأوروبي الكامل والثابت لأوكرانيا، في وجه هذا العدوان المتمثل بما وصفته بأنه حشد روسيا قواتها بشكل هائل عند الحدود مع أوكرانيا”.

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