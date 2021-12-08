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ليفربول يطيح بميلان في إيطاليا

ليفربول يطيح بميلان في إيطاليا
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حقق نادي ليفربول الإنجليزي فوزًا ثمينًا على حساب نادي ميلان الإيطالي بثنائية لهدف، ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وكانت البداية من ميلان الذي أحرز الهدف الأول عبر اللاعب الإنجليزي فيكايو توموري في الدقيقة الـ30 من الشوط الأول.

 

ونجح الريدز في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب المصري محمد صلاح في الدقيقة الـ36.

وفي الشوط الثاني، ارتكب لاعبو ميلان خطأ دفاعيًّا استثمره اللاعب البلجيكي ديفوك أوريجي الذي سجل الهدف الثاني للريدز بضربة رأسية في الدقيقة الـ55.

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