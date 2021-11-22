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طعام يخفض مستوى السكر في الدم خلال 30 دقيقة

طعام يخفض مستوى السكر في الدم خلال 30 دقيقة
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المناطق_الرياض

كشفت دراسة حديثة أن البامية يمكنها معادلة نسبة السكر في الدم، وتخفيضه خلال 30 دقيقة فقط، وهي من بين الأطعمة المفيدة التي يجب أن يواظب على تناولها مرضى السكري.

وتلعب المواد الغذائية دورا كبيرا في الحفاظ على مستوى السكر بالدم، وهناك بعض الأطعمة تحتل مرتبة عالية في مؤشر نسبة السكر في الدم، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم ويتم تحذيرها من ذلك.

لكن أثبتت دراسة بريطانية جديدة أن البامية لها تأثير كبير على تخفيض مستوى الجلوكوز بالدم، وذكرت أن «القرون الرقيقة منخفضة جدًا في السعرات الحرارية، وتوفر 30 سعرًا حراريًا فقط لكل غرام واحد، ولا تحتوي على دهون مشبعة أو كوليسترول»، حسب صحيفة «إكسبرس» البريطانية.

 ولاحظت بعض الأبحاث انخفاضًا في مستويات السكر في الدم بعد نقع قطع البامية المقطعة في الماء طوال الليل ثم شرب منقوع الماء في صباح اليوم التالي.

ولمقارنة النتائج، أعطى الباحثون بعض الحيوانات دواءً معياريًا مضادًا لمرض السكري يُعرف باسم «جليبنكلاميد». لم تظهر المجموعة التي تناولت الـ«جليبنكلاميد» فروقًا ذات دلالة في مستوى السكر بالدم بعد تناوله، في حين خفض منقوع البامية مستوى السكر في الدم خلال 30 دقيقة.

كما توصلت دراسات منفصلة أجريت في الهند للنتائج نفسها، مشيرة إلى انخفاض تدريجي في نسبة الجلوكوز في الدم بعد تناول البامية.

ووجد بحث، منشور في مجلة «الصيدلة والعلوم الحيوية»، أن الفئران التي تم تغذيتها بقشور البامية المجففة والمطحونة شهدت انخفاضًا تدريجيًا في نسبة الجلوكوز في الدم بعد تناول البامية بانتظام لمدة 10 أيام تقريبًا.

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