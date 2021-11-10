إيلون ماسك يأمل زرع رقاقات في العام المقبل

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أعلن الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، أن شركته التكنولوجية «نيورالينك» تأمل أن تبدأ زرع الرقاقات داخل أدمغة البشر العام المقبل 2022.‏

جاء ذلك في مقابلة تم بثها مباشرة في قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين في صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أمس.

وحينما سُئل ماسك عن خطط شركة «نيورالينك» في 2022، أجاب: «تعمل الشركة بشكل جيد مع القرود، ونحن في الواقع نجري الكثير من الاختبارات، ونحن نؤكد فقط أنها آمنة وموثوق بها للغاية، ويمكن إزالة الرقاقة من الدماغ بأمان».

وتابع: «نحن نأمل أن نطبق هذا لدى أوائل البشر لدينا في العام المقبل، والذين سيكونون من الأشخاص الذين يعانون إصابات شديدة في النخاع الشوكي، مثل الشلل الرباعي، ونحن بانتظار موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية».

وأردف مؤكداً أن «معايير زرع الرقاقة لدى شركته نيورالينك أعلى بكثير من متطلبات إدارة الغذاء والدواء». وتعمل شركة «نيورالينك» التي أسسها إيلون ماسك في عام 2016 على تطوير شريحة يتم زرعها في أدمغة البشر، بغرض تسجيل وتحفيز نشاط الدماغ في وقت واحد، والهدف منها أن يكون لها تطبيقات طبية مثل علاج إصابات والاضطرابات العصبية، وغيرها.