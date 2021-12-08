اللجنة التوجيهية (لمدونة السلوك وتعديلات جدة 2017 ) تعقد اجتماعها الافتراضي الرابع

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في إطار دعم المملكة العربية السعودية للجهود الإقليمية الرامية لتعزيز التعاون في مجال الأمن البحري، وفي إطار مدونة السلوك الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في المجال البحري والقرصنة البحرية والأنشطة البحرية غير المشروعة في غربي المحيط الهندي وخليج عدن، المعروفة باسم (تعديلات جدة على مدونة السلوك ( 2017 DCOC JA) ) ، عُقد – عبر الاتصال المرئي- الاجتماع الافتراضي الرابع للجنة التوجيهية (لمدونة السلوك وتعديلات جدة 2017 )، والتي ترأسها المملكة العربية السعودية، ممثلة بالمديرية العامة لحرس الحدود، وذلك بمقر المنظمة البحرية الدولية IMO في المملكة المتحدة ( لندن ) .

وترأس الاجتماع مدير عام حرس الحدود المكلّف اللواء محمد بن عبد الله الشهري، الاجتماع الذي يأتي تزامنًا مع انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية وانتخابات مجلس المنظمة، واستكمالًا للجهود والمناقشات التي تمت في الاجتماعات السابقة لمتابعة تنفيذ تعديل جدة لمدونة السلوك، والاستمرار في أداء جميع المسؤوليات، وتعزيز مفهوم الوعي بأمن المجال البحري، وبناء القدرات، سواءً على المستوى الوطني لدول المدونة أو على المستوى الإقليمي، ومناقشة آخر المستجدات حول الأمن البحري وسلامة الملاحة في نطاق اختصاصات المدونة.