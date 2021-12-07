احدث الأخبار

الجرعة التنشيطية شرط دخول الأسواق والمولات
أبرز المواد
 533 مليار ريال قروض عقارية بزيادة 135 %
أبرز المواد
 جامعة طيبة تنظم ملتقى “اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة”
أبرز المواد
 أمير القصيم يدشن مشاريع تنموية وصحية وتعليمية بمحافظة الرس بتكلفة 191 مليون ريال
أبرز المواد
 فرع ” وزارة البيئة ” بالباحة يصدر أول تصريح لإقامة المخيمات السياحية
أبرز المواد
 إدارة بايدن تعارض “بشدة” قرارا لمجلس الشيوخ يمنع بيع صواريخ للمملكة
أبرز المواد
 وزير بريطاني: هجمات الحوثيين على السعودية يجب أن تتوقف فورًا
أبرز المواد
 أكثر من 190 قاعة أفراح شملتها الجولات الرقابية بالخبر ووسط الدمام
أبرز المواد
 العراق يستعيد «لوح حلم جلجامش»
أبرز المواد
 الصحة العالمية: لا سبب للتشكيك بفعالية اللقاحات الحالية ضدّ أوميكرون
أبرز المواد
 اللجنة التوجيهية (لمدونة السلوك وتعديلات جدة 2017 ) تعقد اجتماعها الافتراضي الرابع
أبرز المواد
 إيلون ماسك يأمل زرع رقاقات في أدمغة البشر العام المقبل
أبرز المواد
الجرعة التنشيطية شرط دخول الأسواق والمولات

الجرعة التنشيطية شرط دخول الأسواق والمولات

أبرز المواد
533 مليار ريال قروض عقارية بزيادة 135 %

533 مليار ريال قروض عقارية بزيادة 135 %

أبرز المواد
جامعة طيبة تنظم ملتقى “اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة”

جامعة طيبة تنظم ملتقى “اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة”

أبرز المواد
أمير القصيم يدشن مشاريع تنموية وصحية وتعليمية بمحافظة الرس بتكلفة 191 مليون ريال

أمير القصيم يدشن مشاريع تنموية وصحية وتعليمية بمحافظة الرس بتكلفة 191 مليون ريال

أبرز المواد

العراق يستعيد «لوح حلم جلجامش»

العراق يستعيد «لوح حلم جلجامش»
https://almnatiq.net/?p=1080649
المناطق_وكالات

أعلنت السلطات العراقية، أمس، عودة «لوح حلم جلجامش»، التاريخي الذي يقدر عمره بـ 3500 عام، إلى موطنه العراق. وجرى الإعلان عن تسلم العراق اللوح، خلال مؤتمر صحافي مشترك لكل من وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم. وقال ناظم خلال المؤتمر، إن لوح جلجامش «له أهمية كبيرة كونه من أقدم النصوص الأدبية التي تؤرخ للعراق».

واعتبر وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أن استعادة اللوح «رسالة لكل الذين هربوا آثارهم وتلاعبوا فيها وباعوها في المزادات العالمية، بأن المآل الأخير سيكون استردادها». وبدوره، أوضح وزير الخارجية العراقي، أن العراق «تمكن من استعادة حوالى 17916 قطعة أثرية من دول عدة هي الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وهولندا وإيطاليا»، على مدى عام واحد.

يذكر أن هذا اللّوح الأثري مصنوع من الطين ومكتوب عليه بالمسمارية، جزء من «لوح حلم جلجامش» الذي يُعد أحد أقدم الأعمال الأدبية للبشرية، ويروي مغامرات أحد الملوك الأقوياء لبلاد ما بين النهرين في سعيه إلى الخلود.

روابط ذات صلة

أسود الرافدين يودعون كأس العرب بعد خسارتهم أمام قطر

أسود الرافدين يودعون كأس العرب بعد خسارتهم أمام قطر
العراق يسجل 741 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة

العراق يسجل 741 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة
البحرين والعراق يتعادلان سلبياً بكأس العرب

البحرين والعراق يتعادلان سلبياً بكأس العرب

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements