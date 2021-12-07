أكثر من 190 قاعة أفراح شملتها الجولات الرقابية بالخبر ووسط الدمام

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نفَّذت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع الأمن الوقائي بشرطة المنطقة، خلال الأسبوع الماضي جولات رقابية على قاعات الأفراح والمناسبات؛ للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية, نتج عنها زيارة 196 قاعة أفراح في الخبر ووسط الدمام، ورصد 98 ملاحظة وإشعارا، مشددةً على ضرورة لبس العاملين للكمامات في جميع الأوقات، وتوزيع مطهرات لليدين ووضعها في أماكن بارزة، والتهوية الجيدة في جميع الأوقات وبعد استخدام القاعة، والاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح ودورات المياه، واستخدام الأواني والأكواب ذات الاستخدام الواحد للأكل والشرب.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية والحملات التوعوية على القاعات وقصور الأفراح بالمنطقة، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة من خلال مركز 940 لمعالجتها.