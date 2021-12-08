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إدارة بايدن تعارض “بشدة” قرارا لمجلس الشيوخ يمنع بيع صواريخ للمملكة

إدارة بايدن تعارض “بشدة” قرارا لمجلس الشيوخ يمنع بيع صواريخ للمملكة
https://almnatiq.net/?p=1080657
المناطق_وكالات
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أنها تعارض بشدة قرارا لمجلس الشيوخ من شأنه أن يمنع البيع المقترح لعدد 280 صاروخا جو-جو متوسط المدى للمملكة.
وقال مكتب إدارة الميزانية التابع للبيت الأبيض في بيان إن صدور قرار مجلس الشيوخ “من شأنه أن يقوض التزام الرئيس بالمساعدة في دعم دفاعات شريكتنا في وقت تتزايد فيه هجمات الصواريخ والطائرات المُسيرة على المدنيين في المملكة”.
وأقرت وزارة الخارجية الأمريكية صفقة “محتملة” لبيع 280 صاروخا من فئة “جو – جو” طراز “إيه.آي.إم-120سي” للجانب السعودي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزارة الخارجية كانت قد وافقت على البيع المقترح في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مضيفا أن بيع الصواريخ “جو – جو” يأتي بعد “زيادة الهجمات عبر الحدود ضد المملكة خلال العام الماضي”.
يشار إلى أن الصفقة هي أول عملية بيع عسكرية كبيرة للسعودية من قبل إدارة بايدن منذ توليها السلطة، واعتماد سياسة “بيع الأسلحة الدفاعية فقط للحليف الخليجي”.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، جمد مطلع العام الجاري مؤقتا بعض مبيعات الأسلحة للإمارات والسعودية لمراجعة هذه الاتفاقات.
وجاءت الخطوة على خلفية تعهد بايدن خلال حملته الانتخابية بمنع استخدام الأسلحة الأمريكية في العمليات العسكرية التي يشنها في اليمن التحالف العربي بقيادة المملكة، والذي تشكل فيه الإمارات ثاني أكبر قوة.

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