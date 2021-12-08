إدارة بايدن تعارض “بشدة” قرارا لمجلس الشيوخ يمنع بيع صواريخ للمملكة

وأقرت وزارة الخارجية الأمريكية صفقة “محتملة” لبيع 280 صاروخا من فئة “جو – جو” طراز “إيه.آي.إم-120سي” للجانب السعودي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزارة الخارجية كانت قد وافقت على البيع المقترح في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مضيفا أن بيع الصواريخ “جو – جو” يأتي بعد “زيادة الهجمات عبر الحدود ضد المملكة خلال العام الماضي”.

يشار إلى أن الصفقة هي أول عملية بيع عسكرية كبيرة للسعودية من قبل إدارة بايدن منذ توليها السلطة، واعتماد سياسة “بيع الأسلحة الدفاعية فقط للحليف الخليجي”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، جمد مطلع العام الجاري مؤقتا بعض مبيعات الأسلحة للإمارات والسعودية لمراجعة هذه الاتفاقات.