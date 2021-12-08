فرع ” وزارة البيئة ” بالباحة يصدر أول تصريح لإقامة المخيمات السياحية

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سلم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني اليوم, أول تصريح لإقامة المخيمات بالمنطقة في متنزه الحضن الوطني بمحافظة قلوة على مساحة 500 متر مربع ولمدة 3 أشهر،وفقاً للشروط والضوابط التنظيمية.

وبين المهندس الزهراني أن تخصيص تصاريح للتخييم يأتي في إطار تنظيم النشاط وتحسين جودة الحياة عبر الارتقاء بالخدمات المقدمة، ودفع عجلة تنمية السياحة البيئية التي تعتمد في تنميتها على تطوير المخيمات البيئية السياحية بما يتوافق مع طبيعة منطقة الباحة الزراعية والجبلية.