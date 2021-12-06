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أمير القصيم يدشن مشاريع تنموية وصحية وتعليمية بمحافظة الرس بتكلفة 191 مليون ريال

أمير القصيم يدشن مشاريع تنموية وصحية وتعليمية بمحافظة الرس بتكلفة 191 مليون ريال

أبرز المواد

أمير القصيم يدشن مشاريع تنموية وصحية وتعليمية بمحافظة الرس بتكلفة 191 مليون ريال

أمير القصيم يدشن مشاريع تنموية وصحية وتعليمية بمحافظة الرس بتكلفة 191 مليون ريال
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المناطق_واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم ، مشاريع تنموية وتعليمية وصحية بمحافظة الرس، تبلغ تكلفتها أكثر من 191 مليون ريال ، وذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها سموه اليوم ، يرافقه معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ الرس حسين العساف، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، وعدد من المسؤولين بالمنطقة .

وأكد سمو أمير القصيم خلال الزيارة سعادته بتدشين هذه المشاريع في محافظة الرس ومركز قصر ابن عقيل التي شملت المدينة الصناعية على مساحة 20 مليون م2 ، والمدخل الشمالي لمحافظة الرس بتكلفة 45 مليون ريال، والكلية التقنية للبنات بتكلفة 75 مليون ريال، وكلية السياحة بتكلفة 40 مليون ريال ، وتوقيع اتفاقية للتجمع الصحي بالمنطقة مع أحد البنوك بتكلفة 500 ألف ريال لدعم وحدة المناظير بمستشفى الرس، وافتتاح مجمع الرعاية الراقية الطبي بتكلفة 25 مليون ريال، وافتتاح متحف قصر ابن عقيل بتكلفة 600 ألف، والوقوف على مطار الطيران السعودي بالقصيم بتكلفة 5 ملايين ريال.

وأشار سموه بأن هذه المشاريع ستسهم في رفاهية المواطن، وإعطاء محافظة الرس حقها من الاهتمام ، مشيراً إلى أهمية المدينة الصناعية ، التي ستكون نقلة نوعية في مجال تأسيس الصناعات الوطنية ، متطلعاً من هيئة المدن الصناعية و وزارة الصناعة لتفعيل هذه المدنية ، مبينا أن مشروع الطيران الشراعي يعتبر أحدى الفعاليات للتدريب على الطيران الشراعي وإنشاء أكاديمية لهذا المطار ، بالإضافة إلى استكمال الطريق الدائري في محافظة الرس .

وعدّ سموه محافظة الرس البوابة الغربية لمنطقة القصيم، والكثافة السكانية والمكان الإستراتيجي يعطيها أكبر أهمية ، كاشفاً أن تقاطع طريق المدينة المنورة مع طريق مكة الجديد سوف يستكمل خلال سنة ، وهذا يعطي محافظة الرس مكانتها في مثل هذه المشاريع، مقدما شكره لجميع المسؤولين ومحافظ الرس ، والجهود الجماعية المبذولة التي أنتجت هذه المنجزات على أرض الواقع في الجوانب التنموية ، منوها بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لدعم عجلة التنمية ومواصلة الجولات لما فيه خير للوطن والمواطن .

وكان سمو أمير القصيم قد استهل جولته الميدانية بالوقوف على المدينة الصناعية بمحافظة الرس، التي تبلغ مساحتها أكثر من 20 مليون م2 على طريق القصيم – المدينة المنورة، مستمعا إلى شرح مفصل من أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، مستعرضا أهمية موقع المدينة الصناعية الإستراتيجي ، الذي يخدم محافظة الرس والمراكز القريبة منها .

كما زار سموه مخطط دائري الرس، واطلع المخطط الكامل للدائري ودوره في تسهيل حركة السير، الذي تنفذه فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة ، مستمعا لشرح مفصل من مدير فرع الوزارة المهندس محمد الشمري ، واطلع على مشروع الجسر الشمالي لدائري الرس بطول 21 كم 2 بتكلفة أكثر من 7 ملايين ريال .

كما تفقد سموه موقع نادي الطيران السعودي بالقصيم بمحافظة الرس ، واستمع إلى شرح مفصل مع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الرس فايز الحربي ، الذي بيّن تضافر جهود الجهات الحكومية لدعم نادي الطيران، الذي تبلغ مساحته 17 مليون م2، ومساحة المدرج 800 م2 ومساحة المبنى أكثر من 10 آلاف م2 .

كما دشن سموه كلية التقنية للبنات بمحافظة الرس ، واستمع إلى شرح من معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد عن مرافق ومكونات الكلية والتخصصات التعليمية التي تقدمها للطالبات ، وافتتح سموه كلية السياحة بالقصيم بمحافظة الرس، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 1200 متدرب ، وتضم التخصصات المستهدفة برنامج السياحة والسفر وبرنامج إدارة الفعاليات ، مباركاً سموه توقيع اتفاقية تعاون بين التجمع الصحي ولجنة أصدقاء المرضى وبنك البلاد؛ لتطوير وحدة الجهاز الهضمي بمستشفى الرس العام، كما افتتح سمو أمير القصيم مجمع الرعاية الراقية الذي يعد أحد المشاريع الصحية الحديثة للقطاع الطبي الخاص بمحافظة الرس ، كما افتتح متحف قصر ابن عقيل التاريخي ، الذي يضم المقتنيات الأثرية والقديمة.

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