جامعة طيبة تنظم ملتقى “اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة”

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انطلقت اليوم بجامعة طيبة فعاليات ملتقى “اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة” الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بالجامعة بالتعاون مع كلية التربية وذلك بمركز المؤتمرات، ويستمر مدة يومين.

وأكد معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني أن الاحتفاء باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة يأتي ضمن المشاركة المجتمعية التي تقوم بها الجامعة وتضمن حقوق ذوي الإعاقة في المجتمع والاهتمام بقضاياهم، وتمكينهم من الحصول على أفضل الخدمات الصحية والتعليمية دون تمييز.

وأضاف معاليه أن الملتقى تناول عددًا من الموضوعات التي تهم ذوي الإعاقة وتعزز من ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم من خلال مشاركتهم في الأنشطة والفعاليات المختلفة وإشراكهم بشكل كامل في جميع جوانب الحياة وإزالة العقبات والحواجز التي تحول دون إمكاناتهم.

وزار معالي رئيس الجامعة المعرض المصاحب للملتقى الذي شارك به عدد من الجهات الحكومية والخاصة، للاطلاع على الخدمات التي تقدمها تلك الجهات لذوي الاحتياجات الخاصة.

واحتضن الملتقى العديد من المحاضرات التي قدمها متخصصون حول “توعية طلاب الجامعة باضطراب التأتأة” قدمتها إيناس الحربي، و”التعليم الجامعي لذوي صعوبات التعلم” قدمها الدكتور سليمان الشيخ، و”تجربة القياس عن بعد” قدمتها ليلى زيدان، وكذلك محاضرة بعنوان “الكلية التقنية بالمدينة المنورة قسم التقنية الخاصة” قدمها فهد الزهراني.

وشهد الملتقى تكريم معالي رئيس الجامعة للموظفين والطلبة المتميزين من ذوي الإعاقة.