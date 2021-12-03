533 مليار ريال قروض عقارية بزيادة 135 %

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ارتفعت القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية إلى الأفراد والشركات إلى 533.45 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2021، مقارنة بـ 502.74 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام 2021، ليصل الارتفاع الى 135% منذ عام 2018 الذي شهد تطبيق مبادئ التمويل المسؤول للأفراد. وجاء هذا الارتفاع بدعم من التمويل المقدم للأفراد والذي ارتفع خلال الفترة 212% من 132 مليار بالربع الثالث 2018 إلى 412.6 مليار بالربع الثالث 2021، بينما ارتفع حجم التمويل المقدم للشركات بنسبة 27% ليصل إلى 120.8 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2021 مقارنة بـ 95.29 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2018.

وكان البنك المركزي السعودي بدأ تطبيق “مبادئ التمويل المسؤول للأفراد” في منتصف الربع الثالث 2018، وأكد حينها على أن هذه المبادئ تشجع التمويل المسؤول الذي يلبي الاحتياجات الفعلية لعملاء مقدمي القروض، وخاصة المتعلقة بالحصول على المساكن والأصول بدلاً من الأغراض الاستهلاكية. وارتفع حجم القروض المقدمة من المصارف التجارية بنسبة 36%، بدعم من ارتفاع القروض المقدمة للأفراد بنسبة 48%، في حين ارتفعت القروض المقدمة للشركات بنسبة 7% لتواصل ارتفاعها للربع الـ12 على التوالي. وتسيطر قروض الأفراد على النسبة الأكبر من إجمالي القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية منذ الربع الرابع 2009 وحتى الربع الثالث 2021، بينما كانت الشركات تستحوذ على النسب الأكبر قبل ذلك.

وارتفع التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد 0.05% في الربع الثالث 2021 ليصل إلى 33.65 مليار ريال مقارنة بـ 33.63 مليار ريال بالربع المقابل من العام 2020. وفي الوقت نفسه تراجع عدد العقود بنسبة 6.14% على أساس سنوي وذلك للمرة الأولى منذ إعلان البنك المركزي عن تفاصيل التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد.