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الجرعة التنشيطية شرط دخول الأسواق والمولات

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الجرعة التنشيطية شرط دخول الأسواق والمولات

الجرعة التنشيطية شرط دخول الأسواق والمولات
https://almnatiq.net/?p=1080672
المناطق_الرياض

كشفت وزارة التجارة، أن الجرعة التنشيطية ستعد شرطاً لاستمرار حالة التحصين ودخول الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية، اعتباراً من بداية شهر فبراير المقبل وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن القرار يشمل الفئات العمرية 18 عاماً فأكثر، وجميع من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية. وأشارت إلى أنه يستثنى من ذلك الفئات المعفاة من أخذ اللقاح وفق تطبيق «توكلنا». وشددت على كافة المنشآت التجارية والأسواق والمولات؛ لمنع أي تجاوزات، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

من جهتها شدّدت وزارة الداخلية على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

فوائد صحية للجرعة الثالثة

وإلى ذلك توصل بحث علمي جديد إلى فائدة عظيمة للجرعة الثالثة المعززة للقاحات المضادة لكوفيد – 19، بالنسبة إلى مرضى نوع خطير من السرطان. ووفق دراسة أجراها باحثون في جمعية اللوكيميا والأورام اللمفاوية، فإن المرضى الذين يعانون سرطان الدم في الخلايا البائية، ولم تتولد لديهم أجسام مضادة من أول جرعتين للقاحات كورونا، سجلت لديهم استجابة إيجابية لدى إعطائهم الجرعة الثالثة المعززة .

وقالت الدكتورة جوين نيكولز، المؤلفة الرئيسة للدراسة، «يبدو أن جرعة لقاح كوفيد – 19 المعززة، تعمل على تحسين الاستجابة المناعية لدى عديد من الأشخاص المصابين بسرطان الدم، وهي واحدة من عديد من الحالات التي يمكن أن تثبط جهاز المناعة لدى الشخص»، وأوصت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة Cancer Cell الطبية، بأن يحصل مرضى سرطان الدم الذين تلقوا جرعتين من لقاح «فايزر» أو «موديرنا» على جرعة أخرى معززة.

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