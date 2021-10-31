يصاب بعض الأشخاص باضطرابات المعدة قبل النوم، ولذلك ينصح بتناول بعض مشروبات الأعشاب الدافئة التي تقلل تقلصات المعدة، تعرف على فوائد شرب القرفة قبل النوم.
تساعد مشروبات الأعشاب في علاج بعض المشكلات الصحية بطريقة طبيعية، وتعود على الجسم بفوائد صحية عديدة، وتعد القرفة من أبرز هذه المشروبات التي تجمع بين مذاق مميز وفوائد لا تحصى.
6فوائد
- مشروب القرفة يومياً قبل النوم يعمل على التقليل من الوزن الزائد في الجسم والتخلص من الدهون المتراكمة في الجسم.
- مشروب القرفة مع العسل من المشروبات التي تعمل على تطهير الجسم والقضاء على البكتيريا والفطريات والطفيليات.
- يعمل على التحسين من المزاج والقضاء على التوتر والقلق، ويعمل على إمداد الجسم بالطاقة.
- يمنع تراكم الدهنيات في جسم الإنسان على المدى البعيد.
- يقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الدم.
- يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.
فوائد شرب القرفة قبل النوم
- القرفة تحتوي على نسبة هائلة من العناصر الغذائية التي لها القدرة على الحفاظ على جسم الإنسان، فهي تحتوي على كل من الكالسيوم، والألياف الغذائية، والمواد المضادة للأكسدة، والدهون، والكربوهيدرات، علاوة على ذلك فإن القرفة خالية تماماً من الكوليسترول الضار.
- مشروب القرفة المغلي يعمل على التقليل من مخاطر الإصابة بالأورام الليمفاوية، والوقاية من مخاطر الإصابة بسرطان الدم.
- تحتوي القرفة على الإنزيمات النشطة، التي تعمل على انقسام الخلايا، وتعمل أيضاً على منع تلف خلايا القولون، وبالتالي الحماية من الإصابة بسرطان القولون.
- من أهم فوائد شرب القرفة قبل النوم أنها تعمل على ضبط مستويات السكر في الدم، وبالتالي فهي مفيدة جداً بالنسبة لمرضى السكري من النوع الثاني، حيث تحتوي على نسبة كبيرة من مادة البوليفينول.
- تساعد على القضاء على الأملاح الصفراء، وبالتالي تحفز الكبد على تكسير الكوليسترول للعمل على إنتاج نسبة أكبر من الأملاح الصفراوية الجديدة، وهذا يعمل على الوقاية من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية وتصلب الشرايين وتخثر الدم.
- تعمل على تنشيط الدورة الدموية، وبالتالي لها القدرة على رفع درجة حرارة الجسم، وهذا يعمل على زيادة عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي حرق نسبة أكبر من الشحوم والدهون المتراكمة في الجسم، وهذا بالضرورة يعمل على التخلص من الوزن الزائد.
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