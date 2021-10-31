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يصاب بعض الأشخاص باضطرابات المعدة قبل النوم، ولذلك ينصح بتناول بعض مشروبات الأعشاب الدافئة التي تقلل تقلصات المعدة، تعرف على فوائد شرب القرفة قبل النوم.

تساعد مشروبات الأعشاب في علاج بعض المشكلات الصحية بطريقة طبيعية، وتعود على الجسم بفوائد صحية عديدة، وتعد القرفة من أبرز هذه المشروبات التي تجمع بين مذاق مميز وفوائد لا تحصى.

6فوائد