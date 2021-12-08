لأول مرة .. كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي كيم بو كيوم اليوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا ارتفع إلى أكثر من سبعة آلاف للمرة الأولى، مما يمثل ضغطا على الطاقة الاستيعابية للمستشفيات مع ارتفاع الوفيات وزيادة الحالات الخطرة.

وقال كيم في اجتماع بشأن كيفية التعامل مع الأزمة إن الحكومة ستستعين بموظفين إضافيين للإشراف على مرضى كورونا الذين يعالجون أنفسهم في المنازل وتحسين نظام النقل في حالات الطوارئ إلى المستشفيات للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض حادة خلال العلاج في المنزل.

وأكدت كوريا حتى الآن ظهور 36 حالة إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد المعروف باسم أوميكرون.

ومع ظهور 80 في المئة من حالات الإصابة بالفيروس في منطقة سول الكبرى، تبذل السلطات جهودا كبيرة لتوفيرة أسرة للمرضى في المستشفيات.