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المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة

المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص والنباه ، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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