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“صياهد وقندهار” تكتسح أشواط الأصايل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

“صياهد وقندهار” تكتسح أشواط الأصايل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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“صياهد وقندهار” تكتسح أشواط الأصايل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

“صياهد وقندهار” تكتسح أشواط الأصايل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
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تواصلت المنافسة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة المقامة حاليا في الصياهد الجنوبية بعرض 30 فردية من دق وجل الأصايل تنافست على 10 مراكز.

وحقق المتسابق القطري عبدالله أحمد الكواري المركزين الأول والرابع في منافسات دق الأصايل، وجاء في المركز الثاني المتسابق الإماراتي سالم ناصر المنصوري، وحل ثالثاً الإماراتي عبدالعزيز محمد القحطاني، فيما احتل المركز الخامس الإماراتي خالد عبيد المنصوري.

وفيما يخص جل الأصايل حصل على المركزين الأول والرابع المتسابق القطري عبدالله أحمد الكواري، وحقق المركز الثاني مبارك عبدالله الدوسري، وجاء ثالثاً العماني بدر ناصر المعولي، وحصل العماني مصبح سعيد السعدي على المركز الخامس.

وأوضح عبدالله الكواري الفائز بدق وجل الأصايل، أن الفرديات “قندهار”و “صياهد” حصلا على المركز الأول بالرغم أن “قندهار” تشارك للمرة الأولى في مهرجان الملك عبدالعزيز، مشيراً إلى أنها حققت أغلى الجوائز في مهرجان سويحان، وعن “صياهد” التي سميت على الأرض التي يقام عليها المهرجان، أوضح أنها سبق وشاركت مرتين سابقتين، وحصلت على المركز الأول والثالث.

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