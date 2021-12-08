البرازيل تسجل 10250 إصابة جديدة بكورونا و274 وفاة

البرازيل تسجل 10250 إصابة جديدة بكورونا و274 وفاة

أبرز المواد
تنظيف البشرة الدهنية.. وصفات للنضارة والحيوية

تنظيف البشرة الدهنية.. وصفات للنضارة والحيوية

أبرز المواد
لبناني يصطاد أكبر سمكة تونة بـ”الغطس الحر”.. قدمها هدية للفقراء

لبناني يصطاد أكبر سمكة تونة بـ”الغطس الحر”.. قدمها هدية للفقراء

أبرز المواد
من المحتمل أن يمثل خطورة.. “البيضة” يهدد الأرض

من المحتمل أن يمثل خطورة.. “البيضة” يهدد الأرض

أبرز المواد

الصحة العالمية: لا شكوك حول فعالية اللقاحات للحماية من المتحور «أوميكرون»

الصحة العالمية: لا شكوك حول فعالية اللقاحات للحماية من المتحور «أوميكرون»
https://almnatiq.net/?p=1080702
المناطق _ وكالات

أكدت منظمة الصحة العالمية، مساء أمس الثلاثاء، أنه “لا يوجد أي سبب للشك بأن اللقاحات الحالية المضادة لفيروس كورونا تحمي من المتحور أوميكرون”.

 

وقال مايكل رايان مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية إنه لا توجد مؤشرات على تسبّب متحور كورونا “أوميكرون” مرضاً أشدّ مقارنة بالمتحور “دلتا”.

وأضاف “لدينا لقاحات عالية الفعالية أثبتت فعاليتها ضد جميع المتغيرات حتى الآن، من حيث المرض الشديد والاستشفاء، وليس هناك سبب لتوقع أن لا يكون الوضع كذلك” بالنسبة لأوميكرون”، مؤكدا على أن “هناك حاجة لمزيد من البحث”.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في وقت سابق، إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب إفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة “المتغيرات المثيرة للقلق”.

وتصنف المنظمة سلالات فيروس كورونا، كمتغيرات مثيرة للقلق عندما تكون أكثر قابلية للانتقال أو أكثر ضراوة أو لديها قدرة أكبر في التغلب على تدابير الصحة العامة، بما في ذلك اللقاحات والعلاجات.

يُذكر أن المفوضية الأوروبية أصدرت توصيات الجمعة 26 نوفمبر، بضرورة وقف الرحلات إلى جميع الدول التي يظهر بها المتحور الجديد لفيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور الجديد الخاص بفيروس كورونا مثير للقلق، لافتة إلى أن العالم قد يحتاج لأسابيع لفهم طبيعته.

وأضافت المنظمة أنها ستطالب الدول اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل مواجهة المتحور الجديد الذي بدأ بالانتشار حول العالم، مشددة على أنها ستشارك جميع الدول المعلومات المتوفرة عن متحور كورونا الجديد.

وكان عدد من العلماء توصلوا إلى اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا قالوا إنه يحتوي على بروتين يختلف جذريًا عن الفيروس الأصلي.

ووفق التقارير الإخبارية فإن أول ظهور للمتحور الجديد لكورونا «B.1.1.529 32» والذي أطلق عليه العلماء اسم «بوتسوانا» في البداية كان في جنوب إفريقيا قبل أن يتم تسميته بمتحور أوميكرون.

قالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور الجديد الخاص بفيروس كورونا مثير للقلق، لافتة إلى أن العالم قد يحتاج لأسابيع لفهم طبيعته.

وأضافت المنظمة أنها ستطالب الدول باتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل مواجهة المتحور الجديد الذي بدأ بالانتشار حول العالم، مشددة على أنها ستشارك جميع الدول المعلومات المتوفرة عن متحور كورونا الجديد.

روابط ذات صلة

«كورونا» يحصد من العالم 5 ملايين و260 ألف ضحية

«كورونا» يحصد من العالم 5 ملايين و260 ألف ضحية
غوتيريش في العزل الصحي بعد مخالطته مصاباً بكورونا

غوتيريش في العزل الصحي بعد مخالطته مصاباً بكورونا
لأول مرة .. كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

لأول مرة .. كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements