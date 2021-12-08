الصحة العالمية: لا شكوك حول فعالية اللقاحات للحماية من المتحور «أوميكرون»

المناطق _ وكالات

أكدت منظمة الصحة العالمية، مساء أمس الثلاثاء، أنه “لا يوجد أي سبب للشك بأن اللقاحات الحالية المضادة لفيروس كورونا تحمي من المتحور أوميكرون”.

وقال مايكل رايان مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية إنه لا توجد مؤشرات على تسبّب متحور كورونا “أوميكرون” مرضاً أشدّ مقارنة بالمتحور “دلتا”.

وأضاف “لدينا لقاحات عالية الفعالية أثبتت فعاليتها ضد جميع المتغيرات حتى الآن، من حيث المرض الشديد والاستشفاء، وليس هناك سبب لتوقع أن لا يكون الوضع كذلك” بالنسبة لأوميكرون”، مؤكدا على أن “هناك حاجة لمزيد من البحث”.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في وقت سابق، إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب إفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة “المتغيرات المثيرة للقلق”.

وتصنف المنظمة سلالات فيروس كورونا، كمتغيرات مثيرة للقلق عندما تكون أكثر قابلية للانتقال أو أكثر ضراوة أو لديها قدرة أكبر في التغلب على تدابير الصحة العامة، بما في ذلك اللقاحات والعلاجات.

يُذكر أن المفوضية الأوروبية أصدرت توصيات الجمعة 26 نوفمبر، بضرورة وقف الرحلات إلى جميع الدول التي يظهر بها المتحور الجديد لفيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور الجديد الخاص بفيروس كورونا مثير للقلق، لافتة إلى أن العالم قد يحتاج لأسابيع لفهم طبيعته.

وأضافت المنظمة أنها ستطالب الدول اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل مواجهة المتحور الجديد الذي بدأ بالانتشار حول العالم، مشددة على أنها ستشارك جميع الدول المعلومات المتوفرة عن متحور كورونا الجديد.

وكان عدد من العلماء توصلوا إلى اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا قالوا إنه يحتوي على بروتين يختلف جذريًا عن الفيروس الأصلي.

ووفق التقارير الإخبارية فإن أول ظهور للمتحور الجديد لكورونا «B.1.1.529 32» والذي أطلق عليه العلماء اسم «بوتسوانا» في البداية كان في جنوب إفريقيا قبل أن يتم تسميته بمتحور أوميكرون.

قالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور الجديد الخاص بفيروس كورونا مثير للقلق، لافتة إلى أن العالم قد يحتاج لأسابيع لفهم طبيعته.

وأضافت المنظمة أنها ستطالب الدول باتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل مواجهة المتحور الجديد الذي بدأ بالانتشار حول العالم، مشددة على أنها ستشارك جميع الدول المعلومات المتوفرة عن متحور كورونا الجديد.