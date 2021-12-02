من المحتمل أن يمثل خطورة.. “البيضة” يهدد الأرض

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يقترب، يوم السبت المقبل، كويكب ضخم من الأرض، وهو اقتراب تصفه وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” بأنه “من المحتمل أن يمثل خطورة”.

والكويكب يسمى (4660 نيريوس)، وهو يأخذ شكل بيضة، وأكبر من برج إيفل حجما، حيث يبلغ طوله 1082 قدمًا (330 مترًا) وسيقتحم مدار الأرض بسرعة 14700 ميل في الساعة (23700 كم / ساعة)، السبت، 11 ديسمبر/كانون الأول، وسيكون أقرب إلينا مما كان عليه منذ 20 عامًا.

وخلال الاقتراب سيكون نيريوس، الذي سمي على اسم إله البحر اليوناني، على بعد 2.4 مليون ميل (3.86 مليون كيلومتر) من الأرض، أي حوالي 10 أضعاف المسافة بين الأرض والقمر، وقد يبدو هذا وكأنه فجوة هائلة، ولكن وفقًا للمعايير الكونية، فإنه في الواقع على مرمى حجر.

وتحدد ناسا أي جسم فضائي يقع ضمن 120 مليون ميل (193 مليون كيلومتر) من الأرض على أنه “جسم قريب من الأرض” وأي جسم سريع الحركة ضمن 4.65 مليون ميل (7.5 مليون كيلومتر) على أنه “يحتمل أن يكون خطيرًا”.

وتم اكتشاف مدار نيريوس لأول مرة عام 1982 ويقترب من الأرض كل 10 سنوات تقريبًا، ونظرًا لأن نيريوس يزور منطقتنا من النظام الشمسي بشكل متكرر، ففكرت ناسا ووكالة الفضاء اليابانية “جاكسا” ذات مرة في جمع عينة منه باستخدام مركبة هايابوسا الفضائية التابعة لجاكسا، لكن الوكالات استقرت في النهاية على كويكب مختلف (25143 إيتوكاوا) بدلاً من ذلك.

وتتوقع وكالة ناسا أن نيريوس سيقترب من الأرض في 2 مارس/آذار 2031 ونوفمبر/تشرين الثاني 2050، ومن المتوقع أن تحدث زيارة قريبة ومثيرة في 14 فبراير/شباط 2060، عندما يقترب نيريوس من 0.74 مليون ميل تقريبًا (1.2 مليون كيلومتر) من الأرض، وسيؤدي ذلك إلى وضع صخرة الفضاء الغنية بالمعادن على مسافة 3 أقمار مغرية من كوكبنا.

وبالإضافة إلى كون هذا الكوكب هدفا لمركبة روبوتية محتملة أرسلتها وكالة ناسا، فإن” نيريوس”، هو أيضًا جائزة مغرية للتعدين الفضائي المحتمل.

وتقدر قاعدة بيانات”أستيرانك”، وهي قاعدة بيانات تراقب أكثر من 600 ألف كويكب، أن الكويكب يحتوي على رواسب من النيكل والحديد والكوبالت تبلغ قيمتها الإجمالية 4.71 مليار دولار.