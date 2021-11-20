تنظيف البشرة الدهنية.. وصفات للنضارة والحيوية

تعتبر البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة تعرضاً للمشاكل، ما يتطلب اهتماما خاصا؛ حتى لا تتراكم الدهون وتسبب انسداد المسام وظهور البثور.

والبشرة الدهنية تفرز كمية كبيرة من الزيوت خلال اليوم، وفي حال تراكم هذه الزيوت على السطح الخارجي للجلد، فقد تسبب انسداد المسام وظهور مشاكل مختلفة كالحبوب والبثور والتصبغات واتساع حجم المسام وغيرها.

أسباب البشرة الدهنية

هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى دهنية البشرة، منها:

– التوتر

عند الشعور بالتوتر تفرز البشرة كمية أكبر من الدهون، وبالتالي زيادة حجم المسام في البشرة والتسبب بظهور حب الشباب.

– مستحضرات التجميل

يمكن أن تتسبب مستحضرات التجميل في الإصابة بالبشرة الدهنية، كذلك فإنه عند وضع المكياج وتركه على البشرة حتى عند الذهاب إلى النوم فقد يتسبب في انغلاق المسام، كما أن استخدام مواد التجميل المستخدمة من قبل صاحبات البشرة الدهنية يتسبب في انتقال العدوى إلى البشرة، كذلك فإن استخدام مساحيق التجميل التي تحتوي على زيوت يؤثر على البشرة بشكل كبير.

– الهرمونات والعوامل الوراثية

احتمالية حصول الأبناء على بشرة دهنية تكون كبيرة في حال كان أحد الوالدين يمتلك بشرة دهنية، كما أن البشرة قد تصبح دهنية في حال حدوث خلل في الهرمونات.

– الطقس والعوامل المناخية

هناك العديد من العوامل المناخية المسببة للبشرة الدهنية مثل التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة والتغيرات المناخية المستمرة، خصوصاً عند ارتفاع درجة الحرارة حيث تفرز البشرة كمية أكبر من الزيوت والعرق الذي يتراكم في مسام البشرة ويؤدي إلى انسداد تلك المسام، وبالتالي زيادة حساسية البشرة.

– سن المراهقة

تظهر البشرة الدهنية في أي سن وأي مرحلة عمرية، إلا أنه خلال فترة المراهقة تكون البشرة دهنية أكثر من أي وقت آخر.

تنظيف البشرة الدهنية في المنزل

يمكنك تطبيق العديد من الوصفات الرائعة لتنظيف البشرة الدهنية بشكل طبيعي في المنزل، ومنها:

– بياض البيض

يساعد استخدام بياض البيض في تقليل دهنية البشرة، وذلك عن طريق خفق بياض البيض قليلاً حتى يتغير لونه، ثم وضع الخليط على الوجه، وتركه 20 أو 30 دقيقة حتى يجف تماماً، ثم شطف البشرة بالماء الدافئ، ونكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

– عصير الليمون

نستخدم ملعقة صغيرة من عصير ليمون طازج وخلطه مع 1/2 ملعقة صغيرة ماء مقطر، ويتم خفق عصير الليمون بالماء المقطر، مع التقليب جيداً، ثم غمس قطعة من القطن في المزيج، ووضعه على الوجه كاملا، وترك الخليط حتى يجف تمام على الوجه، ثم الشطف بالماء، مع الحرص على ترطيب البشرة بعد الانتهاء، لأن الليمون يتسبب في جفاف البشرة.

– لبن الزبادي والشوفان والعسل

نستخدم ملعقة صغيرة عسل وملعقة كبيرة زبادي ودقيق شوفان ناعم، بحيث يتم إضافة العسل إلى الزبادي والتقليب، ثم إضافة كمية كافية من دقيق الشوفان مع التقليب حتى الحصول على خليط متماسك.

يتم وضع الخليط على البشرة، وتركه 10 إلى 15 دقيقة حتى تمتصه البشرة تماماً، ثم الشطف بالماء الدافئ فالبارد، ويمكن تكرار هذه الوصفة يومياً.

– الطماطم

نستخدم حبة طماطم، ونقطعها من المنتصف، ونقوم بتدليك البشرة بها لمدة 5 دقائق، ثم نترك الطماطم على الوجه 15 دقيقة، وبعدها نشطف جيداً بالماء الدافئ فالبارد. هذا مع الحرص على ترطيب البشرة ويمكن تكرار هذه الوصفة يومياً.