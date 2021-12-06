بايدن يكشف سبب بقاء القوات الأمريكية بالشرق الأوسط

المناطق _ وكالات

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن النقاب عن موعد انتهاء المهمة القتالية لقوات بلاده في العراق، وعن سبب استمرار تواجد القوات في الشرق الأوسط.

وقال بايدن خلال رسالة وجهها إلى الكونجرس، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، إن نشر قوات عسكرية في الشرق الأوسط يأتي لدعم الحلفاء في مكافحة الإرهاب، فنحن نواصل العمل مع الشركاء في مجال مكافحة الإرهاب.

وأضاف، أنه تم نشر عدد قليل من الجنود الأمريكيين في اليمن للقيام بعمليات ضد التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش، وتعمل بشكل وثيق مع الحكومة اليمنية وشركائها الإقليميين لتقويض نفوذ الجماعات الإرهابية.

وتابع، لقد نشرنا حوالي 91 فردًا عسكريًا في لبنان بطلب من الحكومة اللبنانية لمساعدتها في مجال مكافحة الإرهاب، ولدنيا قوات متمركزة خارج الصومال لمواجهة تهديد تنظيم داعش وحركة الشباب.

وأشار إلى أن واشنطن تحتفظ بوجود عسكري محدود في سوريا بهدف التصدي أيضا للتهديدات الإرهابية المستمرة، ولديها القدرة على التصدي للتهديدات التي قد تتعرض لها من داخل أفغانستان.