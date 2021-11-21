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محافظ ينبع يلتقى باللجنة الاستشارية لشئون المرأة ويطلع على التقرير الختامي

محافظ ينبع يلتقى باللجنة الاستشارية لشئون المرأة ويطلع على التقرير الختامي
https://almnatiq.net/?p=1080723
المناطق _ متابعات

التقى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة أمس باللجنة النسائية الاستشارية لشئون المرأة بمحافظة ينبع.

حيث ناقش المحافظ في اللقاء التقرير الختامي لأعمال اللجنة في دورتها الأولى والذي تضمن تقييم واقع الخدمات المقدمة للمواطنة الموظفة من خلال الزيارات الميدانية للجهات الحكومية ومناقشة سبل تحسينها وتطويرها وتعزيز دور الموظفة كشريك فاعل في تحقيق تنمية وطنية مستدامة.

وأعرب محافظ ينبع عن شكره وتقديره لرئيسة اللجنة وفريق العمل المشارك على ما قدمنه من جهود ساهمت في تحقيق أهداف اللجنة.

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