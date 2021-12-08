“صياهد وقندهار” تكتسح أشواط الأصايل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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تواصلت المنافسة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة المقامة حاليا في الصياهد الجنوبية بعرض 30 فردية من دق وجل الأصايل تنافست على 10 مراكز.