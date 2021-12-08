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الحصيني يتوقع أجواء باردة على معظم المملكة عدا ثلاث المناطق

الحصيني يتوقع أجواء باردة على معظم المملكة عدا ثلاث المناطق
https://almnatiq.net/?p=1080742
المناطق _ متابعات

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أجواء باردة تميل على معظم مناطق المملكة.

 

وقال عبر حسابه بموقع «تويتر»، «الحرارة فجر اليوم الأربعاء 1443/5/4هـ الساعة 6 أجواءً باردة على معظم مناطق المملكة عدا مناطق مكة والمدينة وجازان أجواء معتدلة».

وأضاف «السماء غائمة جزئيا على شمال المملكة ومنخفض جوي على شرق البحر المتوسط».

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن طقس اليوم الأربعاء، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف والحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء من تلك المناطق.

كما لا يستبعد تكون السحب الركامية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، والمدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات الباحة، عسير وجازان، في حين يتوقع أن تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزءين الشمالي والأوسط 20-50 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-40 كم/ساعة، ارتفاع الموج متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمال، حالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة، ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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