النيابة العامة تحظر صنع وشراء وحمل 7 أنواع من الأسلحة النارية.. وتوضح التفاصيل

#النيابة_العامة

يُحظر صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها أو استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها إلا بترخيص. pic.twitter.com/AV0hsXzg9e

— النيابة العامة (@bip_ksa) December 7, 2021