احدث الأخبار

زيادة حجم الطرح الثانوي للاتصالات السعودية 20%
أبرز المواد
 اليوم.. بدء إدراج أسهم «مجموعة تداول» بسوق الأسهم السعودية
أبرز المواد
 إجراء عملية قسطرة باستخدام تقنية جديدة للمرة الأولى في المملكة (صور)
منوعات
 سقطت قبل إقلاعها.. لقطات توثق تحطم أغلى مقاتلة في العالم قبالة السواحل المصرية
أبرز المواد
 “الفيفي” يدشن سوق الثلاثاء في مقره الجديد بأضم
أبرز المواد
 مع افتتاح الطريق البري..  الجمارك السعودية ترحب بمواطني سلطنة عمان (فيديو)
أبرز المواد
 333 طالباً مميزاً يتنافسون في المرحلة الخامسة من أولمبياد إبداع لتمثيل المملكة بمعرض آيسف 2022
أبرز المواد
 أسعار الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 8 ديسمبر 2021
أبرز المواد
 دراسة أمريكية: الرجال ينشرون فيروس كورونا أكثر من النساء
أبرز المواد
 النيابة العامة تحظر صنع وشراء وحمل 7 أنواع من الأسلحة النارية.. وتوضح التفاصيل
أبرز المواد
 بتكلفة 60 مليون دولار.. روسيا تفتح أبوابها أمام سياحة الفضاء من جديد
أبرز المواد
 “الأحوال المدنية” تحدد مزايا خدمة “أشر” المطورة.. وتوضح آلية عملها
أبرز المواد
زيادة حجم الطرح الثانوي للاتصالات السعودية 20%

زيادة حجم الطرح الثانوي للاتصالات السعودية 20%

أبرز المواد
اليوم.. بدء إدراج أسهم «مجموعة تداول» بسوق الأسهم السعودية

اليوم.. بدء إدراج أسهم «مجموعة تداول» بسوق الأسهم السعودية

أبرز المواد
إجراء عملية قسطرة باستخدام تقنية جديدة للمرة الأولى في المملكة (صور)

إجراء عملية قسطرة باستخدام تقنية جديدة للمرة الأولى في المملكة (صور)

منوعات
سقطت قبل إقلاعها.. لقطات توثق تحطم أغلى مقاتلة في العالم قبالة السواحل المصرية

سقطت قبل إقلاعها.. لقطات توثق تحطم أغلى مقاتلة في العالم قبالة السواحل المصرية

أبرز المواد

النيابة العامة تحظر صنع وشراء وحمل 7 أنواع من الأسلحة النارية.. وتوضح التفاصيل

النيابة العامة تحظر صنع وشراء وحمل 7 أنواع من الأسلحة النارية.. وتوضح التفاصيل
https://almnatiq.net/?p=1080769
المناطق _ متابعات

أعلنت النيابة العامة، حظر صنع وشراء الأسلحة النارية المختلفة، أو إجراء أي تعديل عليها، موضحة تعريفات الأسلحة المختلفة.

وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع «تويتر»: «يحظر صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها أو استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها إلا بترخيص».

وأوضحت النيابة العامة المقصود بالألفاظ والعبارات الخاصة بالأسلحة والتي جاءت كالآتي:

الأسلحة الحربية: الأسلحة النارية والذخائر والتجهيزات التي صممت بشكل خاص للاستعمال في العمليات الحربية كالرشاشات والمدافع والصواريخ وغيرها، ويدخل في حكم الأسلحة الحربية الأسلحة التي تستخدم الأشعة والغازات والسموم.

الأسلحة النارية الفردية: الأسلحة النارية المعدة لاستعمال شخص واحد، كالمسدسات والبنادق وفقًا لما تحدده اللائحة.

أسلحة الصيد: الأسلحة النارية ذات السبطانة الملساء، التي صمّمت أصلا لأغراض الصيد.

أسلحة التمرين والبنادق الهوائية: أسلحة رماية دون بارود وينطلق مقذوفها بوساطة ضغط الهواء أو دفع نابض.

السلاح الأبيض: كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو مهشمة أو راضة، كالسيوف والخناجر والمدى والنبال والعصى ذات الحربة والقبضات وما في حكمها.

الذخيرة: المقذوفات التي تنطلق من الأسلحة نتيجة الدفع الانفجاري أو الهوائي أو الدفع بالنابضات.

الأسلحة الأثرية: الأسلحة القديمة ذات القيمة التاريخية التي يثبت بعد فحصها ومعاينتها عدم إمكانية استخدامها.

روابط ذات صلة

النيابة العامة: السجن 8 أشهر وغرامة مالية لمن يزور وثيقة تاريخية

النيابة العامة: السجن 8 أشهر وغرامة مالية لمن يزور وثيقة تاريخية
النيابة العامة تدعو 407 مرشح ومرشحة على وظائفها لإجراء المقابلات الشخصية

النيابة العامة تدعو 407 مرشح ومرشحة على وظائفها لإجراء المقابلات الشخصية
«مكافحة المخدرات»: إحباط تهريب 30.3 مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى السعودية

«مكافحة المخدرات»: إحباط تهريب 30.3 مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى السعودية

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements