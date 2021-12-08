دراسة أمريكية: الرجال ينشرون فيروس كورونا أكثر من النساء

المناطق _ متابعات

أصبح فيروس كورونا كالوحش الكاسر، الذي يُطارد الجميع؛ وما زال يحمل الكثير من الأسرار بين طياته، خصوصًا أنه أثر بشكلٍ سلبي على جميع المواطنين في أنحاء العالم وعطّل أعمالهم في الآونة الأخيرة.