احدث الأخبار

زيادة حجم الطرح الثانوي للاتصالات السعودية 20%
أبرز المواد
 اليوم.. بدء إدراج أسهم «مجموعة تداول» بسوق الأسهم السعودية
أبرز المواد
 إجراء عملية قسطرة باستخدام تقنية جديدة للمرة الأولى في المملكة (صور)
منوعات
 سقطت قبل إقلاعها.. لقطات توثق تحطم أغلى مقاتلة في العالم قبالة السواحل المصرية
أبرز المواد
 “الفيفي” يدشن سوق الثلاثاء في مقره الجديد بأضم
أبرز المواد
 مع افتتاح الطريق البري..  الجمارك السعودية ترحب بمواطني سلطنة عمان (فيديو)
أبرز المواد
 333 طالباً مميزاً يتنافسون في المرحلة الخامسة من أولمبياد إبداع لتمثيل المملكة بمعرض آيسف 2022
أبرز المواد
 أسعار الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 8 ديسمبر 2021
أبرز المواد
 دراسة أمريكية: الرجال ينشرون فيروس كورونا أكثر من النساء
أبرز المواد
 النيابة العامة تحظر صنع وشراء وحمل 7 أنواع من الأسلحة النارية.. وتوضح التفاصيل
أبرز المواد
 بتكلفة 60 مليون دولار.. روسيا تفتح أبوابها أمام سياحة الفضاء من جديد
أبرز المواد
 “الأحوال المدنية” تحدد مزايا خدمة “أشر” المطورة.. وتوضح آلية عملها
أبرز المواد
زيادة حجم الطرح الثانوي للاتصالات السعودية 20%

زيادة حجم الطرح الثانوي للاتصالات السعودية 20%

أبرز المواد
اليوم.. بدء إدراج أسهم «مجموعة تداول» بسوق الأسهم السعودية

اليوم.. بدء إدراج أسهم «مجموعة تداول» بسوق الأسهم السعودية

أبرز المواد
إجراء عملية قسطرة باستخدام تقنية جديدة للمرة الأولى في المملكة (صور)

إجراء عملية قسطرة باستخدام تقنية جديدة للمرة الأولى في المملكة (صور)

منوعات
سقطت قبل إقلاعها.. لقطات توثق تحطم أغلى مقاتلة في العالم قبالة السواحل المصرية

سقطت قبل إقلاعها.. لقطات توثق تحطم أغلى مقاتلة في العالم قبالة السواحل المصرية

أبرز المواد

أسعار الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 8 ديسمبر 2021

أسعار الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 8 ديسمبر 2021
https://almnatiq.net/?p=1080775
المناطق _ متابعات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية، الأربعاء 8 ديسمبر 2021، بالتوازي مع ارتفاع المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وسجل جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم  215.50 ريال (57.44 دولار).

 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) 188.57 ريال (50.26 دولار).

 

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18  إلى  161.63 ريال (43.08 دولار).

 

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم الأربعاء، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14، مسجلًا نحو 125.71 ريال (33.51 دولار).

 

سعر الأوقية والجنيه الذهب في السعودية

سجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، نحو 6,702 ريال (1,787 دولارا).

 

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، نحو 1,509 ريال (402.12 دولار).

 

أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب،  الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار لكن ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية والمخاوف من أن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي السياسة النقدية بدرجة أكبر من المتوقع حدت من مكاسب الذهب.

 

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية، بنسبة 0.1 % إلى 1780.60 دولار بحلول الساعة 06:44 بتوقيت جرينتش.

 

في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، بنسبة 0.2% إلى 1782.40 دولار.

 

وتراجع مؤشر الدولار، بنسبة 0.1% مما خفض تكلفة شراء الذهب على المشترين بعملات أخرى.

 

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مواصلة مكاسبها الليلة الماضية مما يزيد تكلفة الفرصة الضائعة بشراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

 

ومن المرجح أن يسرع واضعو السياسيات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من تقليص إجراءات التحفيز في اجتماعهم الأسبوع المقبل بعد أن أظهرت بيانات أن البطالة تراجعت الشهر الماضي.

 

وتقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين المنتظر صدوره يوم الجمعة قد يكون حيويا في التكهن بالخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

روابط ذات صلة

اليوم.. بدء إدراج أسهم «مجموعة تداول» بسوق الأسهم السعودية

اليوم.. بدء إدراج أسهم «مجموعة تداول» بسوق الأسهم السعودية
وزير بريطاني: هجمات الحوثيين على السعودية يجب أن تتوقف فورًا

وزير بريطاني: هجمات الحوثيين على السعودية يجب أن تتوقف فورًا
ولي عهد أبو ظبي: ماضون في تعزيز العلاقات الأخوية والاستراتيجية مع السعودية

ولي عهد أبو ظبي: ماضون في تعزيز العلاقات الأخوية والاستراتيجية مع السعودية

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements