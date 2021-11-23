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“الفيفي” يدشن سوق الثلاثاء في مقره الجديد بأضم

“الفيفي” يدشن سوق الثلاثاء في مقره الجديد بأضم
https://almnatiq.net/?p=1080781
المناطق _ متابعات

دشَّن محافظ أضم عبد الله الفيفي، سوق الثلاثاء الشعبي في مقره الجديد بالمحافظة والذي أقامته البلدية على مساحة 67 ألف متر مربع  بتكلفة إجمالية بلغت 4482789 ريال، ويحتوي السوق على عدد 11 محلًا تجاريًا وسوق للمواشي والأعلاف وحظائر مواشي بلغت 24 حظيرة ومسلخ مجهز بالتجهيزات كافة.

 

وأعرب «الفيفي» عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها بلدية المحافظة في تهيئة الموقع وتجهيزه خاصة وأن السوق له عمق تاريخي يمتد لأكثر من مائتي عام، ويمثل رافدا اقتصاديا لأهالي المحافظة، حيث تتنوع المعروضات فيه من المواشي المختلفة والحبوب الزراعية التي تنتجها مزارع المحافظة وكذلك السمن البلدي والعسل المحلي.

 

يأتي ذلك إضافة إلى بعض محافظ أضم الموسمية فيما أكَّد المهندس عمر الزهراني رئيس بلدية المحافظة أن البلدية ماضية في جهودها في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتهيئة منافذ بيع ملائمة لخدمة المواطنين الذين يمتهنون الحرف والأعمال الحرة مثل تربية الماشية والزراعة إضافة إلى طرحها لعدد من المواقع الاستثمارية في جميع مراكز المحافظة.

 

جاء ذلك بحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس عمر الزهراني ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة يحيى عبدالواحد الزهراني كما حضر تدشين السوق مشايخ وأعيان المحافظة الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ ولرئيس البلدية على ما بذل من جهود تدعم الحركة الاقتصادية في المحافظة وإيجاد فرص مناسبة لراغبي العمل والاستثمار.

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