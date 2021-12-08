مع افتتاح الطريق البري..  الجمارك السعودية ترحب بمواطني سلطنة عمان (فيديو)

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أصدرت الجمارك السعودية، اليوم الأربعاء، فيديو ترحيبي بمواطني سلطنة عمان، مع افتتاح الطريق البري الرابط بين البلدين.

وتبلغ مسافة الطريق 564 كيلو مترا ويرسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، إذ يبدأ من تقاطع طريق البطحاء إلى منفذ الربع الخالي على الحدود السعودية العمانية.

ويقلص الطريق زمن الرحلة بين البلدين من 18 ساعة إلى 6 ساعات.