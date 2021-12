سقطت قبل إقلاعها.. لقطات توثق تحطم أغلى مقاتلة في العالم قبالة السواحل المصرية

المناطق _ متابعات

وثقت لقطات فيديو لحظة سقوط مقاتلة “F-35” في مياه البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية، أثناء محاولتها الإقلاع من على متن حاملة الطائرات البريطانية “كوين إليزابيث”.

أعلن وزارة الدفاع البريطانية، أنها فتحت تحقيقًا في تسريب لقطات الفيديو من أحد البحارة على متن حاملة الطائرات، واصفة ما حدث بـ”الخرق الأمني”.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنه ألقي القبض على أحد البحارة بعد تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تظهر خلالها المقاتلة “f-35” الأغلى في العالم والتي يبلغ ثمنها أكثر من 130 مليون دولار، وهي تسير على مدرج حاملة الطائرات قبل أن تهوي عند وصولها إلى طرف السفينة في مياه البحر.

وكشت التحقيقات عن أن البحار حمل هاتفه والتقط مقطعًا قصيرًا من شاشة كاميرا المراقبة المثبتة على برج التحكم في حاملة الطائرات، التي وثقت الحادثة، ليتم إيقافه وإبعاده عن السفينة الحربية، واعتقاله على خلفية القضية التي أثارت غضبًا بين القادة العسكريين.

وأكد محققون أن سبب الحادث هو عدم خلع أغطية المطر الرخيصة بشكل صحيح عن الطائرة، وهو ما أدى إلى تعطل المحرك، ما أجبر الطيار على القفز من طائرته.

