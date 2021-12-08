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إجراء عملية قسطرة باستخدام تقنية جديدة للمرة الأولى في المملكة (صور)

إجراء عملية قسطرة باستخدام تقنية جديدة للمرة الأولى في المملكة (صور)
https://almnatiq.net/?p=1080792
المناطق ـ متابعات

كشف استشاري قسطرة الشرايين الدكتور محمد آل بلغيث البارقي، عن نجاح عملية تركيب أول صمام أورطي من نوع نافيتور Navitor TAVI من شركه أبوت في المملكة، والتي أجريت بمركز القلب في مدينه الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض.‎‎‎‎

 

وكتب الدكتور محمد آل بلغيث البارقي، عقب نجاح العملية عبر حسابه الشخصي بتوتير: “تم بحمد الله وتوفيقه تركيب أول صمام أورطي من نوع نافيتور Navitor TAVIمن شركه أبوت في المملكه العربيه السعودية.. كانت عمليه ناجحه وبالقسطره فقط لمريض كبير سن مصاب بتضيق في الصمام الأورطي ويعاني لعده سنوات”.

ويعتبر الصمام الجديد من التقنيات الجديدة والمتميزة عل مستوى الطب الحديث، حيث إن علاج تضيق الصمام الأورطي كان عن طريق الجراحة والآن لكبار السن يكون عن طريق القسطرة.

 

 

من جانبه علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد على هذا الإنجاز، عبر حسابه الرسمي على تويتر، مؤكدًا أن ما حدث هو مدعاة للفخر.

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