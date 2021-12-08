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اليوم.. بدء إدراج أسهم «مجموعة تداول» بسوق الأسهم السعودية

اليوم.. بدء إدراج أسهم «مجموعة تداول» بسوق الأسهم السعودية
https://almnatiq.net/?p=1080798
المناطق _ متابعات

يبدأ اليوم الأربعاء إدراج وبدء تداول أسهم شركة مجموعة تداول السعودية القابضة في السوق الرئيسية بسعر 105 ريالات للسهم على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% صعودًا وهبوطًا مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% صعودًا وهبوطًا.

وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% صعودًا وهبوطًا، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري، بحسب «العربية».

وبلغت نسبة تغطية اكتتاب الأفراد في طرح مجموعة تداول 442.5%، فيما بلغت نسبة تغطية المؤسسات نحو 121 مرة.

وانتهى الخميس الماضي، مرحلة اكتتاب الأفراد في مجموعة تداول السعودية، حيث تم تخصيص 10.80 مليون سهم تمثل 30% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى بسعر 105 ريالات للسهم.

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