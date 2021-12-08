اليوم.. بدء إدراج أسهم «مجموعة تداول» بسوق الأسهم السعودية

يبدأ اليوم الأربعاء إدراج وبدء تداول أسهم شركة مجموعة تداول السعودية القابضة في السوق الرئيسية بسعر 105 ريالات للسهم على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% صعودًا وهبوطًا مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% صعودًا وهبوطًا.
وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% صعودًا وهبوطًا، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري، بحسب «العربية».
وبلغت نسبة تغطية اكتتاب الأفراد في طرح مجموعة تداول 442.5%، فيما بلغت نسبة تغطية المؤسسات نحو 121 مرة.
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