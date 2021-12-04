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زيادة حجم الطرح الثانوي للاتصالات السعودية 20%

زيادة حجم الطرح الثانوي للاتصالات السعودية 20%
https://almnatiq.net/?p=1080803
المناطق _ متابعات

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC)، زيادة الطرح الثانوي لأسهمها في السوق السعودية.

 

وقالت في بيان، إنَّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات، قررا، بالتشاور مع الشركة، زيادة حجم الطرح من 100.2 مليون سهم إلى 120 مليون سهم من أسهم الشركة، بزيادة قدرها 19.8 مليون سهم إضافي بنسبة 20% من حجم الطرح الذي تمَّ الإعلان عنه في 5 ديسمبر 2021 وبذلك يكون حجم الطرح النهائي هو 6% من رأسمال الشركة.

 

وذكرت الشركة، أنَّ هذا القرار جاء استجابة للطلب المتزايد الذي شهده الطرح من قبل المستثمرين المحليين والدوليين خلال فترة اكتتاب المؤسسات.

وأشارت إلى أنَّ أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتتبين الأفراد بعد تعديل حجم الطرح هو 12 مليون سهم تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح، في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد.

 

وينتهي اليوم الأربعاء، اكتتاب الأفراد في الطرح الثانوي لأسهم الشركة الساعة 11:59 مساء بتوقيت الرياض.

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