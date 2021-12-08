موعد مباريات اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

المناطق _ وكالات

تسكتمل اليوم الأربعاء منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي ستحسم هوية المتأهلين إلى دور الـ16.

وشهد أمس الثلاثاء، إقامة مباريات الـ4 مجموعات الأولى والتي لم تشهد مفاجأت، حيث تأهلت 8 فرق يأتي في مقدمتهم مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وريال مدريد وليفربول وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد.

وفيما يلي مباريات اليوم وفقًا لتوقيت المملكة العربية السعودية.