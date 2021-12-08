الطريق البري بين السعودية وعُمان.. معجزة هندسية في رمال الصحراء

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https://almnatiq.net/?p=1080825
المناطق ـ متابعات

افتتح الطريق الرابط بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، والبالغ مسافته 564 كيلو مترًاً من تقاطع طريق البطحاء إلى منفذ الربع الخالي على الحدود السعودية العمانية، بتكلفة مليار وتسعمئة وسبعة ملايين وخمسمئة وسبعين ألف ريال.

 

ويعتبر هذا المشروع الرابط بين الدولتين أعجوبة هندسية نفذتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية، نظرًاً لصعوبة التضاريس وقسوة المناخ في منطقة الربع الخالي ،كما يعد واحدًاً من أهم المشاريع التي سعت الوزارة إلى تحقيقها، نظرًاً إلى ما يلعبه من دور كبير في تعزيز التبادل التجاري بين الدولتين، وتسهيله لحركة الحجاج والسياح.

ويستعرض الفيديوجراف التالي أبرز المعلومات عن المشروع التاريخي الذي افتتحه سمو ولي العهد محمد بن سلمان.

 

وأكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر حرص المملكة العربية السعودية على كل ما يسهم في تعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة، منوهًاً بما يفتحه هذا الطريق من آفاق واسعة لتعزيز التبادل التجاري بين المملكة وسلطنة عمان، وتنشيط حركة التنقل بين البلدين بما يخدم القادمين للحج والعمرة من سلطنة عمان، وحركة السياحة والتجارة المتبادلة والزيارات بين البلدين.

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