%98 نسبة التعافي من كورونا بالسعودية.. واللقاحات تتجاوز 90 مليون جرعة بدول الخليج

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أعلن مركز الإحصاء الخليجي أنَّ عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوزت 90 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة الشفاء من الفيروس في السعودية 98%.