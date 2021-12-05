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سمو أمير منطقة نجران يستقبل أعضاء المجلس البلدي لأمانة عسير وينوه بالتعاون بين المجالس البلدية

سمو أمير منطقة نجران يستقبل أعضاء المجلس البلدي لأمانة عسير وينوه بالتعاون بين المجالس البلدية
https://almnatiq.net/?p=1080836
المناطق _واس

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران, أهمية التنسيق والاستفادة من الخبرات في الجوانب العملية بين المجالس البلدية في المناطق.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم, رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير محمد بن سعيد آل بريق, وأعضاء المجلس ورئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة نجران علي بن صالح قميش.

وثمن سموه اللقاءات بين المجالس البلدية؛ لما تؤكده من تنسيق وتعاون يهدف إلى خدمة المجتمع والمصلحة العامة.

كما تحمل هذه الزيارة لمجلس بلدي أمانة منطقة عسير جانباً أخوياً وجانباً عملياً تُنقَل من خلالهما وتُتبادل الخبرات.

وأشاد سمو أمير المنطقة بالجهود الكبيرة التي تُبذَل فيما يتعلق بالتشوه البصري والخطوات التي اتُّخِذت ونسبة العمل المرتفعة في معالجة التشوه البصري، الأمر الذي يحتم الاستمرار في العمل للمتابعة والتطوير والإنجاز.

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