احدث الأخبار

فيديو| إحباط محاولات تهريب 352 كيلوجرام حشيش و54 طن قات
أبرز المواد
 سمو أمير القصيم يطلق مشروعاً للاستفادة من المياه المعالجة لري المزروعات بنسبة 100% بمحافظة الرس
أبرز المواد
 فيديو | البحرية الأميركية تصادر أسلحة إيرانية قبل وصولها لميليشيا الحوثي الإرهابية
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة نجران يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة نجران يستقبل أعضاء المجلس البلدي لأمانة عسير وينوه بالتعاون بين المجالس البلدية
أبرز المواد
 %98 نسبة التعافي من كورونا بالسعودية.. واللقاحات تتجاوز 90 مليون جرعة بدول الخليج
أبرز المواد
 “بادل رش” تُشعل أجواء الإثارة في “بوليفارد رياض سيتي”
أبرز المواد
 الطريق البري بين السعودية وعُمان.. معجزة هندسية في رمال الصحراء
منوعات
 موعد مباريات اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا
أبرز المواد
 بثمن خيالي.. بيع أشهر مقتنيات نابليون بونابرت
أبرز المواد
 إصابات كورونا حول العالم تتخطى 267.2 مليون … وإجمالي اللقاحات يبلغ 8.24 مليار
أبرز المواد
 وظائف شاغرة بالمجلس الصحي السعودي في هذه التخصصات
أبرز المواد
فيديو| إحباط محاولات تهريب 352 كيلوجرام حشيش و54 طن قات

فيديو| إحباط محاولات تهريب 352 كيلوجرام حشيش و54 طن قات

أبرز المواد
سمو أمير القصيم يطلق مشروعاً للاستفادة من المياه المعالجة لري المزروعات بنسبة 100% بمحافظة الرس

سمو أمير القصيم يطلق مشروعاً للاستفادة من المياه المعالجة لري المزروعات بنسبة 100% بمحافظة الرس

أبرز المواد
فيديو | البحرية الأميركية تصادر أسلحة إيرانية قبل وصولها لميليشيا الحوثي الإرهابية

فيديو | البحرية الأميركية تصادر أسلحة إيرانية قبل وصولها لميليشيا الحوثي الإرهابية

أبرز المواد
سمو أمير منطقة نجران يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية

سمو أمير منطقة نجران يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية

أبرز المواد

سمو أمير منطقة نجران يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية

سمو أمير منطقة نجران يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية
https://almnatiq.net/?p=1080839
المناطق _واس

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن عوض بن مشوح العنزي، يرافقه قائد الأفواج الأمنية بمنطقة نجران العميد عائض بن عوض الشهراني.

ونوّه سمو أمير المنطقة خلال اللقاء بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام كبير لكافة القطاعات، لما يخدم الوطن ويحقق الأمن بمتابعة من سمو وزير الداخلية.

واطلع سموه خلال اللقاء على إيجاز عن أعمال شؤون الأفواج في المنطقة والجهود التي تقوم بها في كافة المحافظات، مثمناً ما تقوم به قيادة الأفواج الأمنية بمنطقة نجران من تنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة وما يخدم الوطن والمواطن.

روابط ذات صلة

سمو أمير منطقة نجران يلتقي قائد لواء الملك عبدالعزيز الآلي بالحرس الوطني

سمو أمير منطقة نجران يلتقي قائد لواء الملك عبدالعزيز الآلي بالحرس الوطني
أمير منطقة نجران يستقبل القنصل العام الفلبيني

أمير منطقة نجران يستقبل القنصل العام الفلبيني
معهد “ريادة” بنجران يطلق فعاليات ملتقى ريادة لتطوير مهارات رواد الأعمال

معهد “ريادة” بنجران يطلق فعاليات ملتقى ريادة لتطوير مهارات رواد الأعمال

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements