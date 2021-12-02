سمو أمير منطقة نجران يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية

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استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن عوض بن مشوح العنزي، يرافقه قائد الأفواج الأمنية بمنطقة نجران العميد عائض بن عوض الشهراني.

ونوّه سمو أمير المنطقة خلال اللقاء بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام كبير لكافة القطاعات، لما يخدم الوطن ويحقق الأمن بمتابعة من سمو وزير الداخلية.

واطلع سموه خلال اللقاء على إيجاز عن أعمال شؤون الأفواج في المنطقة والجهود التي تقوم بها في كافة المحافظات، مثمناً ما تقوم به قيادة الأفواج الأمنية بمنطقة نجران من تنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة وما يخدم الوطن والمواطن.