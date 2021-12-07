المناطق ـ واس

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمروجي ومهربي المخدرات، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان ونجران وعسير من إحباط محاولات تهريب (352) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(54) طنًا و(368) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر.

فيديو| إحباط محاولات تهريب 352 كيلوجرام حشيش و54 طن قات@MOI__911 التفاصيل: https://t.co/ceMQXWozrP pic.twitter.com/aaveWP9HBQ — صحيفة المناطق (@AlMnatiq) December 8, 2021

وبحسب المتحدث الرسمي فقد تم القبض على (63) متهمًا، منهم (30) مواطنًا و(33) مخالفًا لنظام أمن الحدود، (23) من الجنسية اليمنية و(10) من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.