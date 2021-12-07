احدث الأخبار

فيديو| إحباط محاولات تهريب 352 كيلوجرام حشيش و54 طن قات
أبرز المواد
 سمو أمير القصيم يطلق مشروعاً للاستفادة من المياه المعالجة لري المزروعات بنسبة 100% بمحافظة الرس
أبرز المواد
 فيديو | البحرية الأميركية تصادر أسلحة إيرانية قبل وصولها لميليشيا الحوثي الإرهابية
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة نجران يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة نجران يستقبل أعضاء المجلس البلدي لأمانة عسير وينوه بالتعاون بين المجالس البلدية
أبرز المواد
 %98 نسبة التعافي من كورونا بالسعودية.. واللقاحات تتجاوز 90 مليون جرعة بدول الخليج
أبرز المواد
 “بادل رش” تُشعل أجواء الإثارة في “بوليفارد رياض سيتي”
أبرز المواد
 الطريق البري بين السعودية وعُمان.. معجزة هندسية في رمال الصحراء
منوعات
 موعد مباريات اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا
أبرز المواد
 بثمن خيالي.. بيع أشهر مقتنيات نابليون بونابرت
أبرز المواد
 إصابات كورونا حول العالم تتخطى 267.2 مليون … وإجمالي اللقاحات يبلغ 8.24 مليار
أبرز المواد
 وظائف شاغرة بالمجلس الصحي السعودي في هذه التخصصات
أبرز المواد
فيديو| إحباط محاولات تهريب 352 كيلوجرام حشيش و54 طن قات

فيديو| إحباط محاولات تهريب 352 كيلوجرام حشيش و54 طن قات

أبرز المواد
سمو أمير القصيم يطلق مشروعاً للاستفادة من المياه المعالجة لري المزروعات بنسبة 100% بمحافظة الرس

سمو أمير القصيم يطلق مشروعاً للاستفادة من المياه المعالجة لري المزروعات بنسبة 100% بمحافظة الرس

أبرز المواد
فيديو | البحرية الأميركية تصادر أسلحة إيرانية قبل وصولها لميليشيا الحوثي الإرهابية

فيديو | البحرية الأميركية تصادر أسلحة إيرانية قبل وصولها لميليشيا الحوثي الإرهابية

أبرز المواد
سمو أمير منطقة نجران يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية

سمو أمير منطقة نجران يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية

أبرز المواد

فيديو| إحباط محاولات تهريب 352 كيلوجرام حشيش و54 طن قات

فيديو| إحباط محاولات تهريب 352 كيلوجرام حشيش و54 طن قات
https://almnatiq.net/?p=1080850
المناطق ـ واس

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمروجي ومهربي المخدرات، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان ونجران وعسير من إحباط محاولات تهريب (352) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(54) طنًا و(368) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر.

وبحسب المتحدث الرسمي فقد تم  القبض على (63) متهمًا، منهم (30) مواطنًا و(33) مخالفًا لنظام أمن الحدود، (23) من الجنسية اليمنية و(10) من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

 

 

روابط ذات صلة

مكافحة المخدرات تعقد ملتقى للإسهام في الوقاية من المخدرات وعلاج وتأهيل المدمنين

مكافحة المخدرات تعقد ملتقى للإسهام في الوقاية من المخدرات وعلاج وتأهيل المدمنين
أبرز جهود وزارة الداخلية في أسبوع (فيديو)

أبرز جهود وزارة الداخلية في أسبوع (فيديو)
إحباط تهريب 117 كجم حشيش وطنين من القات بنجران وعسير

إحباط تهريب 117 كجم حشيش وطنين من القات بنجران وعسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements