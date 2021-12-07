الفيصل يسلم عدداً من المواطنين صكوك عقاراتهم بالمنطقة

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سلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، بحضور محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه عدداً من المواطنين صكوك عقاراتهم بالمنطقة.

واستمع سموّه إلى شرح من محافظ الهيئة عن مهام وأدوار لجان النظر في طلبات تملّك العقارات المشكلة من 6 قطاعات حكومية هي وزارات (الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة)، وتعمل اللجان على دراسة طلبات تملك العقارات التي ليس لها وثائق نظامية أو غير مكتملة الإجراءات، والتأكد من استيفائها كافة المتطلبات والشروط اللازمة.

وتعمل الأمانة العامة للجان النظر بالتنسيق مع أكثر من 13 جهة، على استكمال النواقص ومطابقة المعلومات، إضافة إلى إستعراض مراحل دراسة الطلبات، ودور المنصة الرقمية لـ «إحكام» في استقبال الطلبات لتسهيل الخدمات على المستفيدين وتمكينهم من رفع طلباتهم ومتابعة ما تم حيالها رقمياً.

وقدَم بافقيه شكره لأمير منطقة مكة المكرمة على الدعم الذي تحظى به الهيئة في أعمالها وبرامجها، منوهاً بالتعاون القائم بين إمارة منطقة مكة المكرمة وهيئة عقارات الدولة في سبيل إنجاز الأعمال .