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“صحة حائل” تشارك في “رالي حائل” بـ60 كادراً طبياً

“صحة حائل” تشارك في “رالي حائل” بـ60 كادراً طبياً
https://almnatiq.net/?p=1080886
المناطق_واس

تشارك المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة حائل في رالي حائل تويوتا الدولي 2021، بإيجاد مركز لمراقبة الصحة العامة للوفود والمشاركين في الرالي، مزود بأكثر من 60 طبيباً وفنياً يعملون على مدار الساعة خلال فترة الرالي .

 

وأوضح المدير العام للشؤون الصحية في منطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري أن صحة حائل وبتوجيه من سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه، تشارك في الرالي بالتنسيق مع اللجنة الطبية بإنشاء مركز لمراقبة الصحة العامة بمقر إقامة الوفود، لأخذ المسحات الطبية لفحص فيروس كورونا، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

 

وأبان أن المركز يعمل فيه كادر صحي مكون من اختصاصيين فنيين وأطباء لجميع التخصصات الطبية اللازمة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان تطبيق اشتراطات الصحة العامة بالمنطقة، لافتاً النظر إلى أن مراحل الدخول للمركز تكون عند نقطة الفرز وتسجيل بيانات المشاركين لأخذ المسحات قبل التوجه إلى نقاط مسحة كورونا.

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