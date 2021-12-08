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منظمة الصحة: أوميكرون انتشر في 57 دولة ونتوقع زيادة الأعداد بالمستشفيات

منظمة الصحة: أوميكرون انتشر في 57 دولة ونتوقع زيادة الأعداد بالمستشفيات
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المناطق_متابعات

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا رُصد في 57 دولة وارتفعت حالات الإصابة بكوفيد-19 في دول الجنوب الأفريقي ومنها زيمبابوي ومن المتوقع أن تزيد أعداد المرضى الذين يحتاجون للعلاج بالمستشفيات مع انتشار المرض.

 

وأكدت المنظمة في تقريرها الأسبوعي عن الحالة الوبائية أن هناك حاجة لمزيد من البيانات لتقييم شدة الأعراض التي يسببها أوميكرون وما إذا كان تحوره قد يحد من الحماية التي توفرها اللقاحات.

 

وتابعت المنظمة “حتى لو كانت شدة الأعراض تعادل أو تقل عن المتحور دلتا، تظل التوقعات بأن يزيد عدد المرضى الذين يحتاجون للعلاج بالمستشفيات إذا أصيبت أعداد أكبر من الناس وسيكون هناك فارق زمني بين زيادة الإصابات وارتفاع الوفيات”.

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