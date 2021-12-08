سمو أمير المدينة المنورة بالنيابة يرعى حفل تخريج “ضباط الحركة” بالشركة السعودية للخدمات الأرضية

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة، حفل تخريج “ضباط الحركة” بالشركة السعودية للخدمات الأرضية بالمدينة المنورة، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية رائد الإدريسي.

وشهد الحفل تخرج ثلاث دفعات من “ضباط الحركة”، وذلك بعد إتمامهم برنامجاً تدريبياً يشمل ٧٢ ساعة من التدريب النظري والعملي، وإنهاء ٨٠ رحلة تحت إشراف مدربين مختصين في مجال الخدمات الأرضية.

وبارك سمو الأمير سعود بن خالد الفيصل للخريجين بهذه المناسبة، منوهاً بما اكتسبوه من معارف علمية ومهارات تؤهلهم إلى تنفيذ المهام المناطة بهم، سائلاً الله تعالى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية المقبلة لخدمة وطنهم.

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية، أن هذه الخطوة أتت من منطلق الالتزام بدعم أهداف إستراتيجية منظومة الطيران في المملكة، لبناء عناصر بشرية مؤهلة وقادرة على قيادة هذا القطاع الواعد، وتزويدهم بالمعرفة العلمية والعملية، وذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 لتمكين الكوادر الوطنية وسعودة قطاع الطيران، وأخذاً في الحسبان التطورات المتسارعة التي شهدها القطاع، لتحقق الشركة هدفها بأن تكون الرائدة في مجال الخدمات الأرضية في المملكة، مشيراً إلى أن “ضباط الحركة” أحد الأعمدة الأساسية في إنجاح العمليات التشغيلية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.